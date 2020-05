Mi Note 10 Lite, Xiaomi busca el equilibrio Android por 400€

Xiaomi acaba de anunciar la llegada del hermano pequeño del Xiaomi Mi Note 10, uno de los primeros móviles con cámara de 108 megapíxeles. Ahora llega el nuevo Xiaomi Mi 10 Lite, un smartphone que mantiene su estilo, pero es más económico y equilibrado gracias a su cámara de 64MP y un procesador de menor categoría, aunque potente.

Mi Note 10 Lite, que de ‘Lite’ tiene poco, mantiene prácticamente todas las características del Mi Note 10

Aunque tiene esa coletilla de «Lite» a este Mi Note 10 Lite no se le puede decir que no venga equipado con características propias de un smartphone de primera línea. Sí, no tiene el último procesador o la mayor cámara, pero nadie los echará de menos.

Este Mi Note 10 Lite tiene el mismo procesador que el Mi Note 10, un Snapdragon 730G, misma combinación de memoria con 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento, aunque se añade una versión de 64GB.

El móvil también mantiene la pantalla AMOLED de 6,47 pulgadas con lector de huellas bajo la pantalla y una batería de 5.260mAh con carga rápida de 30W con su cargador.

¿Dónde están las diferencias? Sobre todo en el apartado fotográfico.

Mi Note 10 Lite, el móvil con cámara de 64MP que no echa de menos los 108MP

El Mi note 10 Lite no tiene una cámara de 108 megapíxeles como Mi Note 10, pero sí tiene una buena cámara de 64 megapíxeles de Sony al que poco se le puede decir, ya que la calibración de Xiaomi marcará si es o no una buena cámara.

No tiene teleobjetivo, sino un ultra gran angular de 8 megapíxeles, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles.

Para selfies y videollamadas usa una cámara de 32 megapíxeles, la misma que en el Mi Note 10.

Precios del Xiaomi Mi Note 10 Lite

A este Mi Note 10 Lite no le falta de nada, ni WiFi, Bluetooth 5.0, compatible con redes 4G, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS y hasta una conexión USB-C 3.0 rapidísima para transferir archivos.

Los precios son muy agresivos porque en España llegarán por debajo de los 400 euros. En concreto el Mi Note 10 Lite de 6+64GB costará 349 euros, mientras que la versión con 128GB costará 399 euros.

