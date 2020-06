Este extraño fallo de WhatsApp ‘minimiza’ los tweets compartidos

Durante el martes 2 de junio ha desaparecido la previsualización de todos los Tweets enviados en WhatsApp. Hasta ahora los Tweets mostraban una imagen y el contenido del mensaje, pero desde primera hora de la tarde esta función ya no funciona.

Hasta ayer y por lo menos en España, se podían enviar enlaces de Twitter en WhatsApp y ver la tarjeta de previsualización con una parte del mensaje. Una función de gran ayuda en WhatsApp porque te permite ver el mensaje antes de abrirlo.

Pero en medio de los grandes disturbios contra la brutalidad policial en Estados Unidos y en medio de una pandemia por el COVID-19, la previsualización de los Tweets han dejado de funcionar.

Teniendo en cuenta el gran impacto de Twitter en las noticias, se creía que se tratase de alguna clase de venganza por parte de Facebook porque Twitter ha provocado una revuelta entre sus empleados por proteger los mensajes racistas y llamamientos a la violencia de Donald Trump.

En realidad se trata de un error entre las dos plataformas, según han confirmado las dos redes sociales.

Will Cathcart, máximo responsable de WhatsApp en Facebook y en respuesta a Clipset, se trata de un error que hay entre las dos redes sociales.

To protect the privacy of your messages, we secure links people send with end-to-end encryption. For links to tweets we rely on Twitter's API to display previews, and it appears there is a technical issue with that. You can check the status of it here: https://t.co/EnNUYHCNxS

— Will Cathcart (@wcathcart) June 2, 2020