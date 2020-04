WhatsApp lanza los stickers «juntos en casa» para comunicarse en la cuarentena

WhatsApp acaba de presentar una nueva colección de stickers para comunicarse con imágenes mientras dure la cuarentena «juntos en casa». El conjunto de nuevas pegatinas muestra imágenes que hacen referencia a acciones y situaciones del confinamiento.

Estos stickers pueden ser graciosos, educativos y universales, y traspasan las barreras del idioma y la edad. Desde una pastilla de jabón para lavarse las mano, hasta mensajes de ánimo o recreaciones de situaciones divertidas como el teletrabajo con zapatillas de andar por casa. Incluso un médico con capa de superhéroe.

El nuevo paquete de pegatinas «juntos en casa» está disponible en 10 idiomas: español, alemán, árabe, francés, indonesio, inglés, italiano, portugués, ruso y turco. Para añadir este paquete de stickers no tienes más que abrir la app de WhatsApp toca Emoji > Stickers > Añadir .

We worked together with @WHO on a new 'Together at Home' sticker pack to help people stay connected throughout this moment and beyond. Send an air high five, celebrate our medical heroes, or show love to a personal hero in your life. Available now in your WhatsApp. pic.twitter.com/6xjKylYzRd

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) April 21, 2020