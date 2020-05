Una abuela obligada a borrar las fotos de sus nietos en Facebook por la GDPR

La ley de privacidad GDPR (General Data Protection Regulation) ha obligado a una abuela a borrar las fotos que había publicado de sus nietos en diversas redes sociales. Esto ha ocurrido en los Países Bajos donde los padres del crio ha solicitado esta drástica medida a través del juzgado.

La abuela tendrá que borrar las fotos de sus nietos se las redes sociales y podría tener que pagar una multa de hasta 1.000 euros si se niega

El caso fue a los tribunales después de que la abuela se negó a borrar las fotografías de sus nietos que había publicado en las redes sociales como Facebook o Pinterest. La madre de los niños había pedido varias veces que se borraran las imágenes.

La RGPD no se aplica al procesamiento de datos personales o domésticos. Sin embargo, esa exención no se ha aplicado porque publicar fotografías en las redes sociales las puso a disposición de un público más amplio.

«Con Facebook, no se puede descartar que las fotos subidas se puedan distribuir y terminar en manos de terceros», menciona la sentencia. La abuela deberá eliminar las fotos o pagar una multa de 50 € por cada día que no cumpla con la orden.

Llegar a tales extremos no es lo habitual, pero pone en evidencia un problema latente. La imagen de cada uno no puede ser compartida en redes sociales por terceras personas -aunque sean de la propia familia- sin permiso previo. No al menos bajo la regulación de la GDPR y menos si son menores de edad.

Normalmente suele darse por supuesto que no hay problema y todo va bien. De hecho esta sentencia sorprenderá a muchas personas. Pero en caso de que alguien solicite eliminar su foto, por muy buena intención que tuviésemos, es mejor hacerlo por las buenas.

