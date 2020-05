Twitter permitirá gestionar tus conversaciones limitando quién te responde

Twitter anunció esta semana una nueva prueba que están realizando con algunos usuarios en todo el mundo. Esta novedad permitirá escribir Tweets con un control de quién puede puede añadir respuestas. Con esta medida se espera crear conversaciones como si se tratase de un evento, o entrevistas de forma pública.

Es una prueba. Twitter lo comenta en el mensaje que publicaron el miércoles anunciando la novedad. Sin duda una de las funciones más curiosos y que no viene sin su pizca de crítica.

Con esta nueva función los usuarios que están dentro de este test podrán indicar quién puede responder. Por ahora Twitter solo permite controlar en tres categorías: nadie, solo a quien sigues o las personas que citas.

Testing, testing…

A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your 👀 out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT

— Twitter (@Twitter) May 20, 2020