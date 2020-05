Twitter hace ‘fact check’ y etiqueta a Trump como ‘potencialmente engañoso’

Por primera vez en la historia Twitter ha etiquetado como ‘potencialmente engañosos’ algunos tweets del presidente de EE.UU. Donald Trump. Una decisión arriesgada que sin duda traerá consecuencias, pero que es parte de la nueva política de ‘fact check’ de Twitter.

Lo de menos casi es saber cual es el contenido etiquetado como ‘potencialmente engañoso’. Ya que no es la primera vez que Trump -y otros muchos politicos alrededor del planeta- publican tweets con contenidos de dudosa veracidad. En esta ocasión se trata de unas declaraciones falsas sobre la votación por correo de las primarias en el estado de California.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020