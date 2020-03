Twitter estrena ‘Fleets’ las historias que desaparecen a las 24 horas

Twitter también añade el formato historias que Snapchat popularizó y Facebook clonó hasta la saciedad. Se llama Fleets y ya está disponible en la aplicación oficial.

Por ahora la función es oficial en Brasil y los usuarios que estén en este país empezarán a ver la posibilidad de crear Tweets que se borran a las 24 horas. Los Fleets copian en todo a las historias de Snapchat o de Instagram, incluso en la posibilidad de añadir fotos vídeos cortos o escribir textos encima de los mismos.

Como era de esperar Twitter ha copiado hasta el formato donde se mostrarán las novedades, en la parte superior de la aplicación con los avatares de los usuarios que han enviado historias.

We’ve been listening to this feedback and working to create new capabilities that address some of the anxieties that hold people back from talking on Twitter. Today, in Brazil only, we’re starting a test (on Android and iOS) for one of those new capabilities. It’s called Fleets. pic.twitter.com/6MLs8irb0c

— Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020