Tesla entrega los primeros Model 3 baratos fabricados en China

Elon Musk no puede pedir nada más para terminar 2019 de mejor forma. De alguna forma ha logrado salir victorioso de todos sus problemas durante uno de los años más duros para el fabricante de coches eléctricos y ahora, a punto de terminar el año, Tesla entrega los primeros coches fabricados en China.

Hasta ahora Tesla fabricaba todos sus coches en Estados Unidos independientemente de dónde estuviese su cliente. Hasta las versiones para países con volante a la derecha.

Gracias a una inversión de 10.000 millones de dólares del banco central Chino, Tesla empezó la construcción de su primera Gigafactory en Shanghai en diciembre de 2018. En menos de un año han logrado entregar los primeros 15 vehículos.

.@Tesla delivers the first batch of China-made Model 3s to 15 of its employees. The first owner is an employee of Tesla's Xintiandi store in Shanghai. pic.twitter.com/CmxAnQYun8

— Global Times (@globaltimesnews) December 30, 2019