Taika Waititi, gana un Oscar y le regala un ZASCA épico a Apple

Tras una gran cantidad de problemas en los teclados de los nuevos MacBook Pro de Apple, la empresa se vio obligada a cambiar sus teclados a la versión anterior presente en teclados inalámbricos tras innumerables quejas de usuarios y demostraciones que su teclado de mecanismo mariposa no funcionaba bien. Lo que nadie se esperaba es que Apple acabase criticada por un ganador de un Oscar nada más aceptar su premio.

Taika Waititi, actor, director y guionista que ayer ganó un Oscar al mejor guión adaptado por Jojo Rabbit, no dudo en responder a una de las preguntas de la prensa criticando a Apple por los horribles teclados de sus portátiles.

Waititi estaba bromeando ante la pregunta sobre qué debería hacer el sindicato de guionistas en próximas reuniones con las productoras, pero su respuesta ha resonado hasta en Cupertino.

Taika Waititi jokes about what writers should be asking for in the next round of talks with producers: “Apple needs to fix those keyboards. They are impossible to write on. They’ve gotten worse. It makes me want to go back to PCs” #Oscars pic.twitter.com/vlFTSjCfZm

— Variety (@Variety) February 10, 2020