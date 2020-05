Así es Crew Dragon, la alucinante nave de SpaceX que llevará astronautas a la ISS

Esta noche, si el tiempo lo permite, SpaceX hará historia junto a NASA al lanzar al espacio a dos astronautas estadounidenses desde Cabo Cañaveral. Hace una década que esto no pasaba y es el primer lanzamiento tripulado de SpaceX gracias a la nave Crew Dragon y el cohete Falcon 9.

El cohete y la cápsula de SpaceX se lanzarán desde Cabo Cañaveral con destino a la Estación Espacial Internacional este miércoles 27 de mayo.

Tras años de desarrollo, SpaceX ya tiene lista y certificada su primera cápsula que llevará a humanos al espacio. Se trata de Crew Dragon, una nave que puede llevar hasta 4 personas al espacio, al contrario que la nave rusa Soyuz que solo tiene capacidad para 3.

Se propulsa gracias al cohete reutilizable Falcon 9, un cohete que se ha demostrado es seguro y que es capaz de volver a la tierra y aterrizar sin un rasguño (en la mayoría de ocasiones), algo que por muchas veces que lo veamos, no se hace viejo.

El caso es que Crew Dragon es una cápsula espacial que es totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Su diseño es totalmente limpio y nada que ver con los paneles con millones de botones que tienen otras naves.

El diseño de Crew Dragon es moderno y sin duda alguna con un toque futurista que lo hace como si fuese una película de ciencia ficción de los años 90.

Todo, desde los nuevos trajes para los astronautas, hasta los paneles táctiles con los que se controla Crew Dragon, parece diseñado por un equipo de entusiastas de Hollywood.

SpaceX se ha ocupado del diseño de hasta el pasillo que une la plataforma de lanzamiento con el cohete.

Este vídeo de Science Channel muestra el interior de Crew Dragon y una entrevista con Elon Musk.

Strap yourself into the @SpaceX Dragon capsule that will take @NASA astronauts to the @Space_Station Wednesday.

Don't miss NASA & SpaceX: Journey to the Future tonight at 10pm ET! pic.twitter.com/dRQKLi3sZk

— Science Channel (@ScienceChannel) May 25, 2020