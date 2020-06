Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

💼 Silicon Valley se queda sin ahorros para pasar la crisis. Más de 60.000 despidos después, el 85% están concentrados en empresas que sobreviven sin generar beneficios con flujos constantes capital riesgo. ¿Qué pasará si se alarga la pausa?

👉 Google de momento no anunció recortes en su plantilla de empleados fijos, pero no renovará 2.000 empleados subcontratados o temporales, que forman más de la mitad de su fuerza laboral. — No tenemos datos de tecnológicas europeas.

👉 Se teme que el mal trago refuerce más la posición dominante de las grandes tecnológicas, con los arcones llenos de dinero.

💳 Facebook verificará la identidad de las páginas de virales, para evitar que su contenido provenga de organizaciones que cultiven crecimiento orgánico durante años y ganar una gran audiencia antes de empezar a distribuir desinformación.

🎁 Una estafa con un «USB anti-5G» que promete a sus clientes protegerle de los supuestos daños de estas ondas a cambio de 300 euros, pero en realidad no es más que un pendrive de 128 GB disfrazado. — No está bien aprovecharse de los más débiles.

🎮 GeForce Now cambiará su catálogo por completo. Solo permitirá a sus suscriptores jugar con juegos cuyos creadores hayan aceptado explícitamente participar en la plataforma. Significa perder 91 juegos más, pero tener un sistema más fiable.

🎮 Steam Cloud Play funcionará solo sobre GeForce Now. El sistema de streaming de Valve se conectará a la plataforma de Nvidia para ejecutar los juegos de forma remota. Así que solo serán compatibles juegos que hayas comprado en Steam y GFN soporte.

🌐 Google destacará también contenido no-AMP en los resultados móviles. Desde 2016 solo mostraba páginas web en este formato privativo, independientemente de la calidad de su contenido. A partir de 2021 volverá la «normalidad» y la web abierta tendrá un tapón menos.

🚅 Zeleros Hyperloop consigue más financiación. La startup valenciana recibe 7 millones de euros procedentes de varios inversores para crear un entorno de pruebas de dos kilómetros en el que probar su versión de este sistema.

💳 Twitter y Reddit quieren que EE.UU. no solicite tus perfiles para un visado. Se unen a la demanda judicial ya presentada para que el gobierno elimine la obligación de revelar los nicks de plataformas digitales a todos aquellos que visiten EE.UU.

💬 La BBC revisará lo que sus periodistas dicen en redes sociales. Tiene unas guías desde hace años, pero el ente británico busca que la «imparcialidad» quede reflejada incluso en las cuentas personales de sus empleados.

🔐 Zoom solo añadirá cifrado completo a las cuentas de pago. Todos los usuarios del plan gratuito, menos aquellos que se identifiquen como instituciones públicas, seguirán bajo el sistema de clave compartida.

👉 Es un movimiento interesante, quizá inteligente: permitirá seguir usando Zoom desde una línea de teléfono normal, pero también limitar su uso criminal.

🚙 Francia elevará a 12.000 euros el máximo de ayudas a los coches eléctricos. Dividida en dos tramos de subvención. Sube hasta 7.000 euros la subvención para eléctricos de menos de 45.000 euros, y otros 5.000 euros si el comprador se deshace de un coche de combustible viejo.

🛢 El consumo de combustibles para vehículos cayó un 60% en España. Las nuevas gráficas sitúan caída del consumo de gasolina en concreto en un 78% con respecto a abril del año pasado.

🚗 Washington DC se une a la lista de ciudades que limitan la velocidad a 30 km/h, o 20 millas en su caso. Cada mes que pasa capitales de todo el mundo establecen esta cifra como el límite legal en la mayoría de sus calles para reducir accidentes y contaminación.

💵 Los anuncios de Google subvencionan la desinformación contra el coronavirus. El 84% de los sitios y páginas web que difunden bulos sobre «la maldad de las antenas 5G», «los chips de Bill Gates» y demás buffet libre de mentiras se financian con anuncios de Google.

🏭 Alemania inaugura una nueva central eléctrica de carbón. La polémica central de Datteln 4 generará 1.100 MW e inundará de más gases contaminantes los alrededores de Dortmund. Ni siquiera se estima que sea rentable. Incoherencia.

