El proyecto de búsqueda de vida extraterrestre SETI@Home cierra tras 21 años de servicio

El proyecto SETI@Home anuncia el cierre de su servicio tras 21 años ofreciendo la posibilidad a usuarios de todo el mundo para usar el poder de computación de sus ordenadores en busca de vida extraterrestre.

El proyecto SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence o Búsqueda de inteligencia extra-terrestre) está gestionado por la Universidad de Berkeley y ha ofrecido durante dos décadas a miles de voluntarios de todo el mundo la posibilidad de encontrar algún rastro de vida más allá de nuestro planeta.

Lo único que los usuarios necesitaban hacer era registrarse en la web de SETI@Home y descargar una pequeña aplicación que aprovechaba los momentos muertos de los ordenadores para ayudar con su poder de computación.

Thanks to the many volunteers who have helped crunch data for SETI@home in the last two decades. On March 31, the project will stop sending out new work to users, but this is not the end of public engagement in SETI research. pic.twitter.com/P0t0v8w7n4

— UC Berkeley SETI (@BerkeleySETI) March 3, 2020