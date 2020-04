Samsung quiere cámaras de 600 megapíxeles en móviles, pero NO es lo que parece

Samsung lidera el mercado de los sensores de cámaras móviles de alta resolución con su Isocell de 108 mpx, pero quiere ir mucho mas lejos… hasta los 600 megapíxeles y más allá. Al menos eso se desprende del comunicado de la propia Samsung en el que habla del futuro de las cámaras ‘móviles’.

Samsung promete cámaras móviles que superen la resolución del ojo humano con más de 500 megapíxeles, pero no es para lo que piensas

Puede parecer una locura usar sensores de 600 mpx en un móvil -y probablemente lo sea-. Pero hay que leer bien el texto de Samsung. Porque cuando se refiere a móviles, no se refiere precisamente a teléfonos móviles.

Más bien está mirando hacia otros dispositivos móviles como drones, cámaras de abordo en vehículos y dispositivos similares. Todos ellos tienen en común una cosa, que pueden ser usados por inteligencia artificial para detectar cosas. Y para detectar mejor las cosas, nada mejor que una gran resolución. Una enorme si es posible. Por ejemplo 600 mpx.

Con esa elevadísima resolución los sistemas de vigilancia y control pueden ser capaces de detectar la más mínima diferencia. Es decir que son más efectivos en su tarea. Por ejemplo detectar fuegos forestales montado en un drone o alertar de coches que se cruzan si están integrados en un vehículo autónomo.

Según dicen, el ojo humano tiene una resolución equivalente de 500 mpx. Por eso no es de extrañar que Samsung quiera una cámara móvil que supere este valor en sus futuros sensores. Los de marketing están frotándose las manos.

Sin embargo que nadie espere un sensor de 600 mpx en un smartphone. No solo no tiene utilidad real, sino que el tamaño de las fotos (por no hablar de los de vídeo) serían imposibles de manejar.

Tampoco es que Samsung tenga ningún sensor de 600 mpx en desarrollo. Es tan solo una meta a largo plazo. De esas cosas que se dicen de vez en cuando en plan gurú motivador.

