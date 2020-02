Samsung Galaxy Z Flip, ¿sueño o pesadilla? prueba en vídeo

Samsung no gana para sustos con sus móviles plegables. Si la pantalla del Galaxy Fold empezó a romperse en manos de los periodistas que lo probaban, Samsung ha evitado que esto se repitiese con el Galaxy Flip no dejándoselo a los periodistas. El resultado no ha sido muy diferente, porque el Flip ha empezado a romperse en manos de los clientes.

Desde Samsung aseguran que el Galaxy Flip ha sido un éxito en su lanzamiento ya que se han agotado todas las unidades a la venta. Lo que no han dicho es cuántos Flip pusieron en las tiendas, pero las propias tiendas han asegurado que han sido muy pocas.

Samsung cambia de diseño con el Galaxy Z Flip pero parece mantener los problemas de fiabilidad de sus pantallas plegables

Afortunadamente nos hemos hecho con un Samsung Galaxy Z Flip y nos lo hemos traído al clipsetlab para someterlo al correspondiente análisis, ya que el primer contacto -en Londres- apenas duro un hora.

Ahora con más tiempo y mejores condiciones hemos podido probar adecuadamente todas las novedades del Galaxy Z Flip. El resultado ha sido positivo en el apartado de calidad de imagen, cámaras y potencia.

No se puede decir lo mismo de la durabilidad de la pantalla, que pese a haberla matado con extremos cuidado, nos ha dado algún susto con respecto a su resistencia. Por mucho que Samsung lo llame ‘ultra hin glass’ lo cierto es que parece tener poco de glass y mucho de marketing.

+ info: Samsung