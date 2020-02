El Samsung Galaxy Z Flip repite el desastre de las pantallas rotas del Galaxy Fold

Los controles de calidad de Samsung vuelven a ponerse en entredicho tras el fiasco del móvil plegable Galaxy Fold, porque ahora con el nuevo Samsung Galaxy Z Flip, que acaba de llegar a las manos de algunos «reviewers», están demostrando que su dureza no es la que Samsung ha intentando vender.

Tras caer en las manos del youtuber Zack Nelson, más conocido como JerryRigEverything, ha puesto en práctica una de sus pruebas de durabilidad que hace a todos los móviles como es la facilidad con la que la pantalla se raya.

Samsung dice que Galaxy Z Flip tiene un fino cristal que es capaz de doblarse, dejando de lado las pantallas plásticas del Galaxy Fold. En la prueba del conocido youtuber esto no es cierto y en la primera prueba de dureza, el nivel 2, la pantalla empieza a marcarse como si fuese plástico.

La supuesta pantalla de cristal que Samsung utiliza empieza a mostrar evidentes signos de presión y rayas con la mínima presión en esta prueba donde las pantallas de móviles tradicionales, incluso sin utilizar Gorilla Glass, no son visibles.

En este tipo de pruebas la mayoría de móviles empiezan a mostrar signos de la fuerza que se ejerce en el cristal al nivel 6 o 7. Este Galaxy Z Flip en el nivel 3 ya empieza a fallar.

Samsung ahora explica que en realidad la pantalla no es todo un cristal que es capaz de doblarse, sino que todavía usan un protector plástico como primera capa, en contra de todo lo que dijeron en su presentación.

Este vídeo de marketing de Samsung muestra cómo la pantalla está desarrollada en dos capas.

Esto se suma a que acaba de verse el primer Galaxy Z Flip cuya pantalla ha salido defectuosa a un nivel que puede preocupar a muchas personas que están a la espera de comprar uno.

El usuario británico Amir publicó en Twitter su Galaxy Z Flip recién recibido y tras quitar la capa protectora de plástico que sí está pensada para retirarse, no como en el Galaxy Fold, la pantalla se ha estropeado en la zona por donde se dobla.

Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it’s a flip phone and this happened. I heard the crack as well. 😰 cold weather?#SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d

— Amir 💎 (@mondoir) February 14, 2020