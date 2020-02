Samsung desvela su nuevo móvil plegable Galaxy Z Flip en los Oscar

Durante uno de los cortes para publicidad de la gala de los Oscar, Samsung ha desvelado por sorpresa el nuevo Samsung Galaxy Z Flip en un anuncio de unos 25 segundos mostrando su diseño, especialmente las posibilidades de la pantalla flexible.

Samsung presentará el próximo martes 11 de febrero en su ya famoso «Unpacked», los nuevos Samsung Galaxy S20 en tres variaciones, pero también se espera que se muestre finalmente el comentado y filtrado Galaxy Z Flip.

Durante el anuncio emitido en la gala de los Oscar se ha podido ver todo su diseño, confirmando cada filtración ya publicada. Por lo tanto no habrá muchas sorpresas, aunque todavía queda por saber la más importante de todas: el precio.

Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif

— Mark Gurman (@markgurman) February 10, 2020