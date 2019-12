Repaso a todo 2019

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

En enero llegaba AirPlay por sorpresa a televisores Samsung, LG y demás., Google quiso eliminar los adblockers en Chrome, y DeepMind humillaba a los gosus al Starcraft 2, y un super-fallo en FaceTime permitía ver antes de que descolgaran.

En febrero Spotify se metía de lleno en los podcast comprando Gimlet y Anchor, decíamos adiós al Opportunity en Marte incluyendo su última foto, vimos el Galaxy Fold sin sospechar lo que pasaría después.

En marzo Elon Musk anunciaba el Model Y y lanzábamos nuestro podcast ELON. Vimos Android Q y Stadia por primera vez, a Google le caía su tercera gran multa europea, y Apple lanzaba TV+, News+, Arcade y una tarjeta de crédito. Y la UE aprobaba la polémica reforma del copyright.

En abril dijimos adiós a AirPower y hasta luego al Galaxy Fold, Microsoft reconvirtió Edge en un clon de Chrome, Facebook decía que el futuro es privado y aprendimos que Amazon tenía gente escuchando las conversaciones con Alexa.

En mayo nos sorprendimos con Windows recibiendo el kernel completo de Linux, Google lanzaba el muy interesante Pixel barato, SpaceX puso sus primeros satélites de Internet y comenzaba la guerra entre EE.UU. y Huawei que marcó el año.

En junio veíamos la primera cámara bajo la pantalla en un móvil, Apple tuvo el mejor WWDC con un montón de cosas geniales, un gran apagón dejó Argentina y Uruguay a oscuras, y Facebook anunciaba su moneda virtual Libra.

En julio la UE obligaba a los eléctricos a emitir ruido, Nintendo sorprendía con la Switch Lite, la red de satélites Galileo se tiraba una semana fuera de servicio y Elon Musk enseñaba su conexión humano-ordenador.

En agosto las grandes economías estaban enfadadas con Libra, Apple cancelaba su programa de escucha de Siri, YouTube comenzaba su cruzada contra vídeos chungos para niños.

En septiembre descubrimos una macro-operación china de espionaje informático, los médicos alertaban de una epidemia por el vapeo, llegaba Facebook Dating, Amazon presentó mil productos en un día y la sonda lunar india se estrellaba.

En octubre las presiones chinas crecían, llegaban las primeras invitaciones de xCloud y conocíamos los AirPods Pro

En noviembre veíamos las carteras del blockchain de Telegram, Google compraba Fitbit y lanzaba Stadia, llegaba Photoshop al iPad, España firmaba una peligrosa ley de comunicaciones, y conocimos la Cybertruck.

En diciembre vimos una reacción química en directo, los fundadores de Google se piraban, Microsoft enseñó la Xbox Series X, Twitter buscaba descentralizarse y se creaba una gran alianza demótica.

Estadísticas

Este año he enviado 191 ediciones de la newsletter, con un total de 3.939 enlaces y unas 111.567 palabras según un pequeño script que he hecho para analizarla.

De media esto son han sido 584 palabras y 20 enlaces por cada correo que has recibido. Es un balance complicado la cantidad de enlaces y la longitud de los párrafos, espero que os haya gustado el tono y el estilo.

Haré un análisis más a fondo en breve analizando las publicaciones y los episodios del podcast, con gráficas y demás. Tengo curiosidad yo mismo por ver los datos.

Me despido

No tengo palabras suficientes para agradeceros a todos por leer mis correos y escuchar mi voz cada día. Me encanta trabajar para vosotros, los lectores y oyentes. A muchos os he podido conocer este año en persona por primera vez, y seguro que en 2020 podré conocer muchos más.

A los que habéis dado un paso adelante y os habéis hecho colaboradores solo puedo expresar mi gratitud eterna. Sois más de 100 personas ya, una cifra que significa mucho para mí y para mi familia. Sois muy amables.

También a mi mujer, Ainhoa, que ha soportado muchos «tengo que hacer el mixx.io» de madrugada, y que sin su apoyo constante mientras esto salía adelante no habría sido posible dedicarme a esto. Es una artista increíble y le da mucha rabia que enlace a su Instagram, así que seguidla todos hoy mismo.

