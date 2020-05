Realme X3 Superzoom, la gama media ya tiene su cámara de periscopio

El Realme X3 Superzoom es el primer móvil con cámara de tecnología de periscopio que cuesta menos de 1.000 euros. Mucho menos en realidad. ¿Cómo ha logrado esto Realme? Lo desconocemos, pero lo cierto es que los resultados fotográficos son llamativos.

El Realme X3 Superzoom integra una cámara teleobjetivo con un zoom híbrido 10X por la mitad de precio que la competencia

El conjunto de sensores de imagen del Realme X3 Superzoom consta de un objetivo principal de 64 mpx con tecnología Quad Pixel, un ultra angular de 8 mpx, un macro de 2 mpx y la estrella del grupo, un tele 5x óptico de 8 mpx. Para conseguir ese gran acercamiento 5X utiliza la ya conocidas tecnología de periscopio estrenada por Huawei en el P30 Pro.

También han trabajado mucho en mejorar el modo de fotografía nocturna (incluyendo un modo de fotografía de estrellas). Realmente es destacable como es capaz de acumular luz en escenas donde apenas hay iluminación. Eso si, dependiendo del algoritmo a veces la imagen resulta un poco exagerada.

El mayor sacrificio que encontramos es el uso de un procesador Snapdragon 855+. Un modelo perteneciente a la alta gama de finales del año pasado. Aporta potencia y velocidad a buen precio, pero sin 5G. Cuenta con un sistema de refrigeración dedicado basado en todos de vapor. La limitación de almacenamiento también puede considerarse un punto a mejorar.

La pantalla de 6,6 pulgadas cuenta con una frecuencia de refresco de 120 Hz con resolución Full HD+. No es una pantalla deslumbrante pero cumple perfectamente su función. Está apoyada por un sistema de sonido Dolby Atmos y Hi Res audio. Eso si, el escáner de huella dactilar no está integrado en la pantalla sino en un botón lateral.

Finalmente la batería es de 4.200 mAh con carga rápida de 30W. Sin duda uno de los puntos fuertes de Realme.

El precio del Realme X3 Superzoom es de 499€ en su version de 12/256 GB. Se puede pre comprar ya, pero hasta el 4 de junio no llega oficialmente al mercado.

+ info | realme