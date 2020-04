¿Qué vídeo streaming es mejor? Comparativa Netflix, HBO, Disney, Apple …

La cuarentena nos ha enfrentado con la dura realidad de comparar y averiguar qué plataforma de streaming de vídeo es mejor. El conjunto de candidatos es amplio: Netflix, HBO, Disney+, Apple TV+, Movistar+ Lite, Sky, Amazon Prime Video, Rakuten TV y Filmin.¿Cuales son sus diferencias?

La comparativa en busca del mejor streaming analiza el catalogo de cada sistema, sus estrenos, sus exclusivas (producciones propias), la calidad de emisión, la posibilidad de descargar contenido off line o su precio… entre otras muchas cosas.

Un repaso en profundidad nos deja clara la orientación de cada streaming. Netflix es el más popular, Disney ofrece entretenimiento para la toda familia, HBO sube un peldaño la calidad de las series, Prime Video esconde varias sorpresas, Apple TV+ apuesta por los grandes directores y bueno, el resto lo podéis descubrir en el vídeo.

Esta comparativa trata de buscar la mejor plataforma de streaming de películas, series y documentales para pasar la cuarentena más entretenidos

Los precio suele ser uno de los factores clave. El más barato es Amazon (que ademas incluye música, libros y más): el mas caro es Netflix con 16 €/mes, aunque ofrece dos alternativas más baratas. Por medio la mayoría de mueven entre los 8 y 9 euros.

Pero seguramente lo más complicado de evaluar sea el catalogo de películas, series y documentales. Netflix tienen el catalogo más amplio y variado. Disney cuenta con las franquicias de Marvel, Star Wars, Pixar y National Geographic, que tampoco está nada mal.

A partir de aquí las producciones propias, es decir las exclusivas, toman relevancia en función de los gustos de cada usuario. Juego de Tronos, House of Cards, The Avengers, Jack Ryan, The New Pope, Cuentos Asombrosos, The Mandalorian, Chernobyl, Carbón Alterado, Rick y Morty y una infinita lista de entretenimiento audiovisual que, junto con el presupuesto, serán los argumentos más poderosos para escoger uno u otro servicio. Buena suerte con ello.