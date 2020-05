Pura electrónica

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🚙 El 40% del coste de un coche nuevo corresponde a la electrónica. Hace 20 años la instalación apenas era el 18%, que crecerá hasta 45% en 2030. — No solo cuenta chips, si no todos los sistemas que no son puramente mecánicos.

🚗 Roban el código fuente de algunos modelos de Mercedes Benz. Pertenece a las OLU (onboard logic units), las placas de telemática que capturan datos para mostrarlo en los diferentes paneles del coche o enviarlos remotamente.

🐟 Una pecera pixelada digital es el tamagotchi que necesitamos. Orb.farm nos deja crear un ecosistema con pececillos, algas, bacterias y demás fauna acuática. Controla los niveles químicos y consigue que la vida se abra camino.

📝 Instagram ahora permite bloguear. Se llaman «Guías» y estarán disponibles para algunos usuarios de momento. Recopilarán otro contenido presente en la plataforma, incluyendo historias públicas.

📼 El streaming de vídeo intenta recuperar la normalidad. Netflix vuelve a ofrecer calidades de vídeo máximas en varios países de Europa de forma escalonada. WhatsApp vuelve a ofrecer vídeos de 30 segundos en Status para todos los países.

📱 OnePlus desactivará la cámara que permitía ver a través de algunos objetos. En una futura actualización de software, y para quitarse de marrones de privacidad futuros. De momento no queda claro si será solo para las versiones «chinas» o a nivel global.

👉 Lo más probable es que lo veamos en otras cámaras, aunque requieran modificaciones de permisos. ¿Quizá incluso en iPhone o iPad con los nuevos sensores?

🍕 La fábula del pizzero y el inversor de capital riesgo. El dueño de una pizzería descubrió que Grubhub (similar a Deliveroo/Just-Eat) ofrecía descuentos en sus pizzas así que decidió comenzar a comprarse él mismo decenas de pizzas y embolsarse la diferencia.

👉 Él las vendía a 24$, pero GrubHub solo cobraba 16$ al cliente (un amigo con su tarjeta). La historia tiene mucha miga, la contaré en el podcast.

🧱 Minecraft crece un 25% con la cuarentena. Uno de los videojuegos más populares del mundo lo es aún más y alcanza los 126 millones de jugadores activos. En multijugador el aumento es mayor: un 40%.

🚕 Los coches compartidos vuelven a Madrid. Zity a partir del 20 de mayo con mascarilla obligatoria para montarse en los coches. Wible con una nueva opción que permitirá alquilar sus coches entre 3 a 14 días seguidos.

🌐 Chrome también bloqueará anuncios que consuman mucho. El navegador más popular bloqueará a partir de agosto los anuncios que pesen más de 4 MB, usen la CPU durante más de 15 segundos (en medio minuto) o 60 segundos en total.

👉 Este sistema es más un bloqueador de malware, apenas hay anuncios con esas características. — Chrome ya bloquea anuncios que ocupan mucho tamaño de pantalla o son excesivamente intrusos.

Assorties

🔓 Alemania libera el código fuente de su infraestructura «anti-coronavirus» para detectar contactos entre móviles basada en la arquitectura de Apple y Google.

⚙️ Adobe actualizará Premiere Pro con aceleración específica de Nvidia para acelerar significativamente el tiempo de exportación de los vídeos que ahora dependen de la CPU.

🇨🇳 China reacciona a la nueva prohibición de EE.UU. a la importación de chips invirtiendo más de 2.000 millones de euros de las arcas a SMIC, una fabricante mediano de semiconductores.

👀 ¡Camaradas! Solo Samsung tiene el emoji de la hoz y el martillo.

