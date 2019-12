PewDiePie se retirará de YouTube durante un tiempo por ‘agotamiento’

El ídolo de YouTube PewDiePie está muy cansado de YouTube y ha decidido tomarse un descanso, retirarse temporalmente, hacer una pausa, como quieras llamarlo. Eso ha afirmado en su último video en el que comenta que la presión cotidiana le está pasando factura y necesita una ‘vacaciones’ creativas.

Félix Kjellberg que es el nombre tras el personaje afirmó ‘Me tomaré un descanso de YouTube el año que viene. Quería decirlo de antemano porque me decidí. Estoy cansado. Me siento muy cansado. No sé si puedes decir «.

Este fenómeno no es nuevo entre los YouTubers. Muchos creadores se ven superados por su súbita popularidad y la responsabilidad social que ello conlleva. De hecho muchos YouTubers han sufrido ataques de ansiedad por la presión que supone satisfacer a sus seguidores con contenidos de calidad y de forma continua.

En el caso de PewDiePie 2019 ha sido un años coplejo. Pese a que con sus 102 millones de seguidores es el YouTuber con más suscriptores, ha sido superado por el canal de Bollywood T-Series que ya va por los 121 millones.

Adicionalmente PewDiePie arrastra la rescisión del proyecto multimillonario con Disney o las continuas acusaciones de racismo y otros comportamientos al limite de lo aceptable. Ojo que las acusaciones no siempre han estado correctamente fundadas.

Sea como sea, que la cabeza más visible de los YouTubers anuncie esta retirada temporal es muy significativo sobre el nivel de presión y como afecta a la salud este tipo de trabajo. Y ojo que no hace falta tener millones de seguidores para sufrir esta situación. Muchos YouTubers con apenas miles de seguidores se encuentran en una situación similar solo que no disponen de un altavoz tan grande para hacerlo público.

