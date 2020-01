Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🥖 Un consorcio de empresas estudia cómo crear pan marciano. Desde principios de enero, lideraos por Puratos, han creado un ecosistema cerrado y estanco para cultivar trigo y estudiar el reciclado de recursos, microbios, efectos de radiación y polinización mecánica.

🌒 Repaso al primer cumpleaños del rover en la cara oculta de la Luna. La sonda china Chang’e 4 y el rover Yutu 2 siguen activos y funcionando de forma encomiable.

😭 Huawei se prepara para su primer año sin Google. En unas semanas llegarán los nuevos móviles de la compañía sin apps estadounidenses, y el plan es el siguiente:

Contar a sus clientes los beneficios de usar YouTube y Facebook como web-apps.

23.000 euros a aquellos desarrolladores que adapten sus apps antes de final de mes.

La holandesa TomTom para los mapas.

🌎 Los dominios «.com» se van a hacer un 30% más caros. ICANN aceptó la propuesta de VeriSign de encarecer estos dominios de 7,85 dólares anuales como precio base a finales de 2020 a 10,26 dólares en 2024. — A estos precios habrá que sumar la cuota de cada revendedor.

🇨🇴 Sospecho de amaño en los dominios colombianos «.co» por parte de las autoridades colombianas que crearon un contrato específico que ponía en bandeja la gestión de estos dominios a la estadounidense Afilias.

🚌 Madrid y Málaga presentan sendos autobuses «autónomos». El madrileño recorrerá una ruta fija por la Universidad Autónoma (mira tú), y el de Málaga hará lo propio para llevar turistas del crucero al centro de la ciudad.

👉 Pongo autónomos entrecomillado porque los EZ10 son modelos de 2016-2017 que no son mucho más autónomos que un tranvía: no puede ajustar su ruta y no puede hacer más por evitar obstáculos que detenerse.

🎭 La UE estudia una moratoria para instalar reconocimiento facial en espacios públicos hasta dentro de entre tres y cinco años, mientras se estudia legal y éticamente las ramificaciones de este tipo de tecnología.

💰 Posibles operaciones financieras sucias de Opera. La empresa detrás del navegador web homónimo se metió en el mundo de la tecnología financiera, y ha creado varias apps de finanzas y préstamos en África e India que podrían incumplir las normas de Google Play.

👉 En algunos casos, si el receptor del préstamos no pagaba, la app enviaba un mensaje contándoselo a todos los contactos.

💬 WhatsApp no tendrá publicidad más allá de los Estados, indicando un cambio de parecer por parte de Facebook, su empresa matriz. Irónicamente, querer extender los anuncios en la plataforma es lo que llevó a sus dos fundadores a dimitir hace unos meses.

🍔 España llevará a juicio a Uber Eats por contratación ilegal de personas indocumentadas y también por tener trabajadores legales pero bajo la situación de falsos autónomos.

Assorties

📱 Xiaomi convierte POCO en una marca separada para recolocarse en el mercado.

📚 Turquía retira oficialmente el bloqueo a la Wikipedia tras la decisión de su tribunal superior. Llevaba activo desde 2017.

🛢 Fascinante artículo sobre la relación entre las grandes tecnológicas y las grandes petroleras.

🎮 Google promete tener 120 videojuegos en su catálogo de Stadia a finales de año, de los cuales 10 serán exclusivos.

🤖 Crean un aparato capaz de usar ventosas especiales incluso en superficies rugosas (donde no se puede hacer vacío) con un ingenioso anillo exterior que mueve agua a gran velocidad rodeando la ventosa.

💶 El RGPD acumula ya más de 114 millones de euros en multas en poco más de año y medio.

🦷 Oral B ha creado un cepillo de dientes eléctrico con Alexa incorporado y mejores controles de cepillado.

