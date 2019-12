Oppo muestra su móvil con cámara invisible bajo la pantalla

Tarde o temprano las cámaras bajo pantalla sustituirán a los notch o las cámaras incrustadas. Pero Oppo no quiere esperar demasiado para eso y ya ha mostrado, en el Oppo INNO day, su prototipo de móvil con cámara frontal invisible.

Una cámara que se sitúa por debajo de la pantalla y que permite capturar imágenes sin ocupar un espacio visible en la superficie. Esto permite, por fin, crear pantallas extendidas que se extiendan sin limitaciones por toda la superficie frontal del móvil.

Para ello Oppo ha desarrollado un móvil futurista con Under Screen Camara (USC) que combina los fotodiodos del sensor de imagen con los pixeles de la pantalla. El resultado es una pequeña zona de la pantalla capaz de emitir imágenes pero también de capturarlas.

En el prototipo mostrado se puede notar la diferencia de esta zona si te fijas de cerca con atención, pero la sensación parece quedar minimizada cuando se usa a una distancia normal. Parece que también se puede notar algo más si se mira desde los lados.

Se nota especialmente la posición debido a una diferencia de luminosidad y parece que un menor detalle. Algo que resultaría lógico si tenemos en cuenta que estaría combinando fotodiodos y píxeles en un mismo espacio.

