OnePlus Concept One, poca innovación para una idea innecesaria

OnePlus ha fallado en lo que mejor sabe hacer; sorprender a sus fieles usuarios con novedades interesantes con el Concept One. La promesa de un móvil conceptual pensando en el futuro, al final se ha materializado en un anodino OnePlus Concept One donde la única novedad es el uso de un cristal electrocromático para ofrecer ‘ocultar’ las cámaras cuando no se usan.

Puede que el Concept One tenga un diseño más limpio, pero no aporta ninguna mejora técnica significativa. En su anuncio, hace varias semanas, se especuló con que podría tratarse de un móvil de pantalla plegable. Sin embargo la ‘novedad’ del concepto ha sido meramente estética.

La idea del OnePlus Concept One no parece que aporte ningún avance significativo al futuro tecnológico de los móviles

El uso de cristales electrocromáticos no es nuevo. Esta característica permite varias la transparencia del cristal hasta hacerlo completamente opaco al aplicarle una corriente eléctrica. Algo muy llamativo en ventanas o escaparates, pero que aplicado en un móvil no deja de ser algo completamente innecesario.

Y no solo no es útil desde el punto de vista técnico, sino que aplicado al cristal que cubre las cámaras puede ser incluso perjudicial para la calidad final de la imagen. Porque si resulta complicado fabricar cristal óptico que minimice las distorsiones, el uso de un cristal electrocromático no es la mejor idea desde el punto de vista fotográfico.

El OnePlus Concept One como ya hemos dicho es un concepto. Es decir que no está pensado para convertirse en un producto a la venta, sino para explorar ideas para futuros modelos. No tenemos muy claro que el camaleónico cristal, que tarda 0,7 segundos en cambiar de estado, sea una innovación significativa.

Si exceptuamos el detalle del acabado externo, por dentro encontramos el mismo hardware del OnePlus 7T Pro que lleva meses en el mercado. Así que en el fondo, tampoco pasa nada por que este sea un móvil imposible. Lo importante si que se puede comprar.

+ info | Oneplus