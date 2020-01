OnePlus desvela Concept One el móvil con cámaras que ‘desaparecen’

OnePlus tiene una idea tras la cámara «pop-up» para selfies: que las cámaras principales también desaparezcan. Esto es lo que muestra el primer teaser del OnePlus Concept One, un nuevo móvil que OnePlus mostrará el próximo 7 de enero durante el CES 2020.

Estos son los primeros detalles del OnePlus Concept One, un smartphone de gama alta-premium-exclusiva que como su nombre indica se considerará un concepto, del que no se conoce si finalmente se podrá ver como un móvil que se venda, o simplemente una maniobra publicitaria.

Lo que se conoce ahora del OnePlus Concept One es su característica principal, una forma de hacer que las cámaras traseras desaparezcan y no se vean en su diseño. Esto es posible gracias a una tecnología que permite cambiar de color al cristal.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn

— OnePlus (@oneplus) January 3, 2020