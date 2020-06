Apple prepara un nuevo iMac con el diseño del iPad Pro

Los iMac de Apple llevan usando el mismo diseño desde 2007, con algún cambio interno para hacerlo más delgado y con mejoras en la pantalla, pero el mismo diseño. Tras 13 años todo apunta a que llega el rediseño del iMac basándose en el del iPad Pro y su nueva pantalla para profesionales.

Apple está a punto de celebrar su primer evento mundial para desarrolladores (WWDC) de forma totalmente digital por culpa del coronavirus. En este evento, además de mostrar los avances en software como un nuevo iOS, iPadOS, macOS y herramientas para desarrolladores, se podrán ver nuevos productos.

Se espera que llegue un nuevo iMac con un contundente rediseño que ya le hacía falta al ordenador todo en uno de Apple.

El último cambio considerable en su diseño fue el color negro del iMac Pro y se presentó en 2017.

Según los primeros rumores, a punto de empezar la WWDC, el nuevo iMac tendrá unos bordes mínimos similar al Apple Pro Display XDR, que destaca por su calidad de imagen y un diseño sin casi bordes.

Según la filtración el lenguaje de diseño del iMac sería el del iPad Pro, es decir, bordes redondeados y un diseño de biseles plano.

Además del diseño Apple por fin abandonaría los discos duros tradicionales por memorias SSD. Pero esto en realidad sería una mala noticia para muchas personas, porque la memoria SSD vendría soldada en la placa base, haciendo imposible su actualización a futuro.

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020