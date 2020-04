¡Cuidado! Hackeo masivo de cuentas de Nintendo

Durante el pasado fin de semana Nintendo se dio cuenta de un gran número de intentos de accesos no autorizados en cuentas de Nintendo. No se trata de un problema de seguridad, por ahora, pero Nintendo está pidiendo aumentar las medidas de seguridad.

Normalmente las plataformas en internet, sobre todo las más grandes, son las principales víctimas de intentos de acceso a cuentas de usuarios.

Se aprovechan de debilidades en su software o de agrupar nombres de usuario como correos electrónicos y contraseñas ya filtradas. Pero por ahora no es el caso de Nintendo.

Nadie sabe muy bien qué ha pasado, pero desde hace varios días muchos usuarios de Nintendo han recibido avisos de que han intentado acceder a su cuenta muchas veces.

Algunos reportes en redes sociales confirman que han entrado a sus cuentas varias veces pese a tener contraseñas únicas para este servicio.

Nintendo sigue investigando qué ha pasado, pero ya están pidiendo a todos sus usuarios que como método de seguridad extra activen la verificación en dos pasos.

You can help secure your Nintendo Account by enabling 2-Step Verification.

For more details, visit: https://t.co/kqxbp8TobD pic.twitter.com/hZ1PnFWZQw

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 9, 2020