Los móviles con cámara bajo la pantalla ya están más cerca

El próximo gran avance tecnológico en los móviles será la cámara bajo pantalla. Gracias a esta tecnología los fabricantes podrán ofrecer móviles con la pantalla completamente limpia de muescas o agujeros (notchs o punch holes).

Durante los últimos meses hemos visto algunos prototipos, pero su llegada al mercado está siendo más complicada de lo esperado. La gran pega es que el panel de píxeles reduce demasiado la cantidad de luz que puede llegar al sensor de imagen situado debajo.

Esto no solo genera imágenes menos luminosas, sino que añade reflejos y reduce la nitidez (efecto niebla).

Pero esto puede cambiar si lo que cuenta Visionox es real. Esta empresa es uno de los grandes fabricantes de paneles OLED de China y acaban de anunciar un nuevo tipo de panel OLED «transparente». Una tecnología que aseguran esta lista para entrar en producción.

China’s display manufacturers, Visionox, has just announced the world’s first mass-produced under-display camera solution. The world’s first under-display camera phone will be released. pic.twitter.com/QWkQioy2LZ

— Ice universe (@UniverseIce) June 8, 2020