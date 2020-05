Menuda tostada tienen algunos

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

👨‍🔬 Hackers iraníes atacaron la farmacéutica Gilead. Múltiples expertos aseguran que los ataque estaban centrados en extraer información sobre las potenciales vacunas contra el coronavirus desarrolladas por la firma californiana.

🧪 Reino Unido avisa de que sus centros médicos están bajo ataques «particularmente venales», esperan que vayan a más, pero no quiso enumerar el país o países de origen de los mismos. — EE.UU. acusa a China directamente.

👉 La canciller alemana Angela Merkel habló en público por primera vez sobre los ciberataques rusos al Bundestag hace unos años.

🍞 Llegan las tostadoras a vapor. Relativamente conocidas en Japón, empiezan a hacer su llegada a otros países. Dejan el pan tostado con emisiones controladas de vapor por todos los lados. Son caras, unos 460 euros en España.

👉 No confundir con la «tostadora perfecta» de Mitsubishi que comentamos el año pasado. Esa es eléctrica, «mono-pan» y cuesta más de 500 euros.

🤳 La cámara del OnePlus 8 puede ver a través de ciertos objetos. Los datos capturados por el sensor trasero de infrarrojos se pueden combinar con los de la cámara normal para hacer transparentes algunos tipos de plásticos o telas.

👉 Los infrarrojos suelen estar en la cámara frontal, pero con resolución terrible (solo suficiente para ver la forma de la cara) y no estaban integrados en la cámara de esa forma. — Es una chulada, pero no sé cómo de útil puede ser.

⚽️ La vuelta del deporte televisado vendrá con sonido falso. No habrá espectadores llenando los estadios, y algunas cadenas planean crear un canal de audio separado con cánticos, gritos y ambiente general.

🚨 Huawei propone un terrible parche de seguridad al Kernel de Linux. Un ingeniero de alto rango de la firma envió un parche «HKSP» (Huawei Kernel Self Protection) que según otros expertos estaba lleno de bugs. Huawei aseguró que el empleado lo hizo «por su cuenta».

👉 No creo que haya maldad, simplemente inutilidad. Poco después se cambió el nombre a «AKSP» (Another Kernel Self Protection). El parche nunca estuvo ni cerca de considerarse.

👉 El código fuente de Huawei es un poco «meme» entre la comunidad de seguridad por ser de mala calidad en general.

💊 La falta de infraestructura tecnológica podría elevar la muerte de otros virus. En una hipotética cuarentena masiva en África para evitar la expansión del coronavirus, quedaría afectada gravemente la distribución de medicinas contra la malaria, tuberculosis y SIDA.

🤖 Nadie sabe cómo funciona realmente BERT, el algoritmo de Google que entiende nuestras consultas y analiza el contenido de las webs para buscar significados. Académicos de todo el mundo están en una carrera para entender cómo mejorar los parámetros y configuraciones y mejorar sus resultados.

👉 En cierto sentido, es un algoritmo que se entrena a sí mismo en el conocimiento de los idiomas, y comenzó a funcionar en 2019 en Google tras demostrar que devolvía resultados mucho más relevantes.

🎧 Google Play Music se va, y la compañía te permite exportar ya toda la música a YouTube Music automáticamente.

👨‍💻 Las aplicaciones web progresivas podrán tener atajos en los iconos de Android.

📱 Xiaomi presenta Poco F2 Pro, un teléfono móvil bastante completo a 550 euros.

🎮 La AltStore permite instalar DolphiniOS, un emulador de GameCube o Wii para iPad.

✂️ Una sesuda investigación en el diseño de los emoji de las tijeras demuestra que casi ninguna es funcional.

Podcast

Suscríbete