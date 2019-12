Los reyes magos son los bancos

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🔋 Para los coches eléctricos, los bancos son los reyes magos. Un grupo de bancos chinos ha dado un crédito de 1.400 millones a Tesla para construir su fábrica de Shanghai, mientras que Rivian consiguió 1.300 millones más de Amazon, Ford y otros inversores.

🚗 Tesla superó los 420 dólares por acción, el precio con el que Elon Musk engañó a los mercados hace más de un año y por el que tuvo que pagar una multa millonaria.

🛰 Apple está trabajando en comunicaciones por satélite tras crear un pequeño grupo de trabajo con 12 veteranos de la industria de la transmisión de datos, que analizan cómo dejar de depender de las redes terrestres.

👉 Esto a es a muy largo plazo, si se pudiera miniaturizar la tecnología de los teléfonos satelitales sería estupendo. Tecnología que, por cierto, está prohibida en casi todos los países autocráticos como China, Rusia, Cuba, Norcorea, etc.

🧳 La UE obliga a Booking.com a eliminar sus trucos manipuladores a la hora de comprar billetes o reservas de hoteles con descuentos inexistentes, precios desinflados y límites de tiempo falsos.

🥇 Facebook elimina dos redes de desinformación política bastante sofisticadas. Una operaba desde Georgia organizada por el gobierno, otra desde EE.UU. con más de 55 millones de seguidores que compartía contenido conservador.

🇸🇦 Twitter desarticula una red saudí con lazos al gobierno de Riad de desinformación y spam que operaba con cuentas falsas y contenido infiltrado en cuentas populares.

🌿 Otra red de desinformación sobre el cannabis y falsos beneficios médicos ha sido descubierta. Quizá vayamos hacia una guerra cultural como con las vacunas.

🏏 Otra multa a Google por abuso de competencia. En este caso desde Francia y por un valor de 150 millones de euros, tras afirmar la agencia reguladora que aplica sus términos de forma arbitraria o caprichosa para bloquear anunciantes.

💰 El 95% de las criptomonedas no tienen liquidez, es decir que no pueden ser compradas o vendidas a lo que el mercado dicen que valen de forma rápida y segura porque no hay suficientes personas comprando y vendiéndolas.

Assorties

🖼 Twitter bloquea la subida de archivos PNG animados (.APNG) para evitar problemas de epilepsia y por motivos técnicos.

🕹 Facebook Gaming se hace con los derechos exclusivos de dos juegos (muy casuales) de Pokémon para potenciar su plataforma «Instant Games».

📚 Cerró MangaStream por sorpresa tras aparentes problemas judiciales. Era ua de las páginas de traducción y distribución de mangas más populares de la historia, quizá la que más.

💸 Buen repaso a un tema complicado, aunque manido: los problemas políticos de los impuestos a las multinacionales tecnológicas.

