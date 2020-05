Los auriculares Apple AirPods Studio llegarán en junio por 349 dólares

Los largamente rumoreados auriculares Apple AirPods Studio estarían más cerca que nunca si se confirma la última filtración. Uno de los habituales informadores de Apple ha tuiteado confirmando el nombre, el precio y la fecha de presentación.

Las diversas informaciones sobre los auriculares supraauriculares de Apple llevan tiempo rondando internet. Un dispositivo que entraría en conflicto directo con la misma gama de producto de Beats. Marca que pertenece a Apple y que, en teoría, está enfocada a los usuarios más aficionados a la música.

Looks like Apple is sticking with the “AirPods” branding for their new over-ear headphones.

AirPods Studio

Codename: B515

$349

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 9, 2020