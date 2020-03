Los 10 trucos más útiles de Disney Plus para aprovecharlo a tope

La plataforma de streaming Disney Plus va camino de convertirse en el servido de películas, series y documentales que todas las familias tendrán de serie en sus hogares. Ya hemos visto todas sus características, así como el extenso catálogo de contenidos que incluye más de 500 películas y 300 series. Pero ¿cómo aprovecharlo al máximo? Vamos a repasar los trucos más útiles.

Descargar contenidos. Una de las opciones más interesante es la posibilidad de descargar películas o series para ver más tarde. Puede ser, por ejemplo, en móviles sin gastar datos o para verlos en la tele a la máxima calidad sin cortes ni depender de la calidad de la conexión de datos. Ojo que no todos los contenidos permiten esta opción.

Disney Plus ofrece un catálogo de streaming orientado a las familia, pero tiene varios trucos para sacarle mayor partido

Crea perfiles de usuario. Con este truco la plataforma aprende de los gustos de cada uno y ofrece sugerencias personalizadas. Ademas te facilita continuar el visionado de la peli o serie justo donde lo dejamos de ver la ultima vez.

La lista de pendientes. Una gran idea es utilizar la lista de pendientes de ver. Gracias a esta dentro que está dentro del menú podremos ir creando una lista de pelis y series que nos parecen interesantes. Esto es muy útil cuando descubrimos algo que nos gusta pero no es el momento adecuado para verlo.

Los extras. Disney+ es de las pocas plataformas que incluyen extras en casi todos sus contenidos (como incluyen los DVD). Desde ‘como se hizo’, hasta entrevistas o metraje adicional. Algo para fans que no es habitual en otras plataformas, así que no te olvides de los extras.

Reproducción automática. Una de las funciones más agradecidas (copiada de Netflix) que nos permite pegarnos un atracón de episodios de nuestra serie favorita, ya que reproduce los capítulos uno tras otro automáticamente. Para bien para mal no está disponible en el perfil infantil.

Uno para todos. La suscripción a Disney+ puede aprovecharse no solo por el que paga, sino por varios miembros de la familia. Se puede compartir la cuenta creando hasta 7 perfiles de usuario y se pueden reproducir diferentes contenidos de forma simultánea en hasta 4 dispositivos.

Menú infantil. Se pueden crear perfiles de usuario infantil que directamente restringe la opción de determinados contenidos poco adecuados para niños. Por supuesto además se le puede aplicar un control parental más estricto.

A toda pantalla. Puedes instalar el acceso a Disney+ en hasta 10 dispositivos diferentes de forma que siempre podrás disfrutarlo de la forma que te sea más cómoda y sencilla en cada momento. La tele, el tablet, el móvil, etc…

También te gustará. Con un catálogo tan extenso cualquier ayuda es buena para no perderse buscando algo que nos guste. Al entrar en la ficha de cada película o serie, la plataforma te sugiere contenidos similares. También puedes usar la lista de categorías para encontrar videos afines a una temática concreta.

Máxima compatibilidad. Disney Plus no necesita ningún descodificador propio puedes usar set top box Amazon Fire TV, AppleTV, Chromecast, Roku, televisores inteligentes con Samsung Tizen LG WebOS o Android TV, ordenadores con Chrome OS, MacOS o Windows y tabletas Amazon Fire, Android, iOS así como móviles iPhone y Android y iPad. Por supuesto las consolas PS4 y Xbox One también están incluidas.

