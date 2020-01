El logotipo de la Fuerza Espacial de EE.UU. sospechosamente similar al de Star Trek

La Fuerza Espacial ya tiene su logotipo oficial y es asombrosamente similar al de la Federación de Planetas Unidos de Star Trek. Auspiciado por el gobierno de Trump, EE.UU. ha creado una nueva división en sus Fuerzas Armadas, la destinada al espacio. Así buscan dominar, no solo la tierra, el mar y el aire, sino también todo aquello que queda fuera del planeta Tierra.

Poco a poco se van conociendo detalles sobre la USSF. Primero fue el uniforme de camuflaje que… está basado en los de camuflaje forestal. Porque nunca se sabe en que lugar del espacio vas a encontrarte un bosque.

Ahora vuelven a sorprender mostrando el logotipo con un diseño que recuerda sin duda al que luce la flota estelar de Star Trek. ¿Casualidad?¿Pocos motivos que evoquen el espacio? No se sabe.

Por supuesto los fans de la serie de culto han notado el detalle al instante. El emblema apreció por primera vez en los años 60 y desde entonces ha sido una seña de identidad unívoca de los Trekkies.

La respuesta en las redes sociales ha sido especialmente sarcástica con el tuit de Trump en el que desvelaba la imagen del logotipo. Y no es para menos, claro. Ojalá también copien el saludo vulcano de la mano en ‘V’ acompañado de «larga vida y prosperidad».

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020