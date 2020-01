Leica M10 Monochrom, probamos la cámara que solo hace hace fotos en blanco y negro

La Leica M10 Monochrom no es una cámara más del mercado. Y no lo es, no porque sea una Leica, sino porque apuesta por hacer fotografías solo en blanco y negro. Una propuesta tan arriesgada como motivadora para los fotógrafos más ‘clásicos’.

Técnicamente la M10M (de monocromática) es muy similar a la M10P. La clave radica en el sensor de 40 mpx que no incluye el filtro RGB que permite capturar los colores, ni el filtro antialising asociado. El resultado es que el sensor solo captura niveles de brillo, es decir imágenes en ‘blanco al negro’. Bueno, y también ofrece una definición mejorada.

La Leica M10 Monochrom no es una edición especial, pero probablemente es la más peculiar de todas las Leica digitales

La Leica M10M es todo un reto creativo. No tanto por su precio que está fuera del alcance de la mayoría, sino más bien por recuperar una forma de hacer las fotos que ha sido perdida a causa del exceso de ayudas tecnológicas adoptadas por las cámaras actuales.

Solo cuenta con controles de velocidad, diafragma y sensibilidad. Y solo dos modos; completamente manual, o velocidad automática. Ni siquiera cuenta con autofoco, es decir hay que enfocar a mano. Con todo esto es evidente que solo algunos pocos fotógrafos serán capaces de hacer buenas fotos con ella. El resto, seguramente, necesitarán cámaras que lo hagan todo por ellos.

Muchos pensarán, no sin razón, que hay formas más baratas de hacer fotos en blanco y negro. Por ejemplo quitar la saturación de los colores con cualquier programa de edición. Y es cierto que se puede, pero lo resultados no son lo mismo. No es algo que todo el mundo sepa apreciar, pero la diferencia está ahí.

Así pues estamos ante una cámara que valida como ninguna otra la frase de «menos es más». Ojalá otras marcas también tuvieran una cámara sencilla y austera, con sensor en blanco y negro para aprender fotografía desde la base. No todo el mundo puede gastarse los 8.270 euros (más objetivos) en la Leica M10M.

+ info | Leica