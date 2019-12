La monarquía británica busca community manager

La monarquía británica no quiere perder el ritmo del mundo digital y ha ofertado un puesto de ‘community manager’. La reina Isabel II busca un profesional que le lleve adecuadamente todo ese lio de las redes sociales.

Y es que gestionar de forma correcta las cuentas de su graciosa majestad en Facebook, Twitter e Instagram no debe ser ser cosa sencilla. Por eso para este trabajo no vale estar en pijama en casa. El Head of Digital Engagement trabajará de lunes a viernes en Buckingham Palace y tendrá línea directa con la familia real.

La monarquía busca actualizar su imagen con un community manager para las redes sociales de la reina Isabel II

Isabel II es toda una influencia también en el mundo digital. Su cuenta de Twitter tiene 4,1 millones de seguidores, en Instagram tiene a 6,8 millones y en Facebook alcanza los 4,9 millones. Tal vez no sean los seguidores más jóvenes del mundo pero ellos también merecen estar correctamente informados de las andanzas de su reina.

El sueldo será de 1.000 libras a la semana, lo que supone aproximadamente unos 4.800 euros al mes. Puede parecer mucho, pero teniendo en cuenta el coste de la vida en Londres, igual no resulta tanto como parece.

+ info | Daily Mirror