Instagram (por fin) añade mensajes directos en la web

Instagram por fin agrega una función que millones de sus usuarios llevan años pidiendo a gritos. Los mensajes directos, una de las formas más comunes de comunicarse entre usuarios de la red social de Facebook, llega a la web.

Según ha comunicado Instagram en Twitter (sí, es irónico) están agregando la posibilidad de ver, gestionar y responder mensajes directos en la versión web. Hasta ahora sólo se podía acceder a los mensajes mediante sus aplicaciones para Android o para iPhone.

La función de mensajes directos en la web se parece mucho a la versión para móvil, quizá más a la versión de Facebook Messenger, pero sólo será posible enviar mensajes de texto, fotos y reacciones. No se podrán enviar historias.

DMs, but make them desktop. 👍

We’re currently testing Direct messaging on the web, so you can read and reply to your messages from wherever you are. pic.twitter.com/VJ06EpETxG

— Instagram (@instagram) January 14, 2020