Filtradas las super cámaras Leica del Huawei P40 Pro con 52 megapíxeles y zoom

Ya hemos visto en móviles como el Samsung Galaxy S20 Ultra o el Oppo Find X2 Pro se han centrado en las cámaras, pero sobre todo en el zoom óptico. Ahora conocemos mediante una filtración que Huawei P40 Pro también apostará por un descomunal zoom.

Los próximos móviles de gama alta de Huawei se presentará el próximo 26 de marzo y se trata de la familia Huawei P40. Entre ellos llegará el modelo más premium, el Huawei P40 Pro.

Para el modelo más avanzado, también el más caro, se espera que Huawei se centre sobre todo en la cámara. En una cámara descomunal con un sensor de 52 megapíxeles. Pero es que además de un gran sensor, Huawei apostará por un súper zoom.

Let's play some numbers

IMX700 52mp (Hexadeca Bayer) RYYB 1/1.28"

IMX650 40mp ultra wide Cine RGGB 1/1.5"

3x optical tele zoom

10x optical dual prism periscope zoom with 2P1G lenses

Time of flight sensor

LED light

Color temperature sensor

microphone#HuaweiP40Pro pic.twitter.com/hUTDjob5Qs

— Teme (特米) (@RODENT950) March 6, 2020