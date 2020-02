GSMA cancela el Mobile World Congress 2020 por el miedo al Coronavirus

Se acabó. GSMA, la empresa organizadora del Mobile World Congress ha tirado la toalla ante todas las cancelaciones de grandes empresas y ha decidido cancelar el evento que debía celebrarse en Barcelona entre el 24 y el 27 de febrero.

En una reunión de urgencia y tras la caída de dos de las grandes del MWC, la operadora alemana Deutsche Telekom (T-Mobile) y la empresa finlandesa de redes Nokia (no confundir con Nokia Mobile o HMD Global que fabrica los móviles Nokia), la GSMA ha decidido que no merece la pena seguir adelante ante tantas bajas.

Durante dos semanas muchas de las grandes empresas del mundo de la telefonía y redes móviles han decidido no asistir este año, con el coste económico que representa, ante la expansión e histeria que ha generado el Coronavirus.

La mayoría de empresas que han cancelado su participación lo han hecho alegando que no merece la pena poner en peligro a sus trabajadores, socios y clientes. Otras han seguido el hilo y han buscado el titular también cancelando su asistencia.

JUST IN: The 2020 Mobile World Congress has been canceled by GSMA because of #coronavirus fears.

In an emailed statement, John Hoffman, the CEO of GSMA, said the outbreak has made it "impossible" to hold the event #MWC2020 pic.twitter.com/PS1BqTCzU8

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 12, 2020