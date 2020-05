Google Sodar, la app para mantener el distanciamiento social usando realidad aumentada

Google acaba de lanzar una nueva herramienta muy útil en la época que corre de distanciamiento social. Se llama Sodar y te permite saber a qué distancia deberías estar de la persona más próxima. Utiliza realidad aumentada para indicarlo y no tienes que descargar nada.

Sodar es un experimento de Google que se ha lanzado usando las herramientas de realidad aumentada ya disponibles en tu móvil Android.

Gracias al navegador Google Chrome y la cámara de tu móvil puedes lanzar esta web, permitir que use la cámara y que te muestre un área de separación de 2 metros. Esta es la distancia mínima que recomiendan todas las organizaciones sanitarias.

Sodar – use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelp https://t.co/Bu78QrEN9f pic.twitter.com/kufatNFDQk

— Experiments with Google (@ExpWithGoogle) May 28, 2020