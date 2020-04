Google Maps ahora te destaca los restaurantes que envían a domicilio

Google Maps acaba de agregar una función excepcional para esta era de confinamiento debido al coronavirus. En una actualización de la aplicación ya te indica que restaurantes envían comida a domicilio (o para llevar).

No tienes que hacer nada, ni siquiera actualizar la aplicación (aunque te aconsejamos encarecidamente que mantengas tus apps actualizadas).

Esta novedad aparece en todas las versiones de Google Maps en la que te mostrará una lista de restaurantes con comida para llevar o que te envían.

Se trata de una nueva medida de Google en relación a poner sus productos y aplicaciones al servicios de los usuarios que ahora mismo están en cuarentena en sus casas, pero también para restaurantes y bares, negocios que lo van a pasar muy mal.

Pulsando sobre los botones «Para llevar» y «A domicilio» se mostrará un listado de restaurantes a tu alrededor o en una zona que indican en su perfil de negocio que tienen comida para llevar o envían a domicilio.

Los restaurantes y bares que no tengan presencia en Google Maps o que no tengan su perfil actualizado no saldrán, por eso es importante que los negocios se registren como dueños de sus locales.

No hay integración con servicios como Globo o Uber Eats, sino que filtra directamente de sus propios resultados. Otra cosa es que el propio restaurante use estos servicios para llevarte la comida a tu domicilio.

+ Info | 9to5Google