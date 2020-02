Alerta WhatsApp, tus grupos privados al descubierto por culpa de Google

Una mala configuración en la versión web de WhatsApp está dejando visibles cientos de miles de grupos de WhatsApp. El problema se ha encontrado gracias a que Google lleva tiempo indexando los grupos.

Cuando se crea un grupo en WhatsApp los administradores pueden crear un enlace que pueden compartirse a cualquier persona para que accedan rápidamente. Si esto se hace públicamente como foros o redes sociales Google y otros buscadores pueden encontrarlo.

Lo que a Facebook se les olvidó añadir a estos enlaces es un código que indique no deben guardarse. Como resultado más de 470 grupos de WhatsApp son accesibles con búsquedas de google utilizando los operadores « inurl:chat.whatsapp.com site:chat.whatsapp.com » en la búsqueda.

Esto ha dejado abierta la posibilidad de que muchas personas busquen grupos que inicialmente se crean para una serie de personas y que por una mala configuración puedan añadirse sin la confirmación de un administrador.

El usuario de Twitter Jordan Wildon dio la voz de alarma de esta mala configuración, pero no ha sido hasta que la famosa experta en ingeniería inversa de aplicaciones y redes sociales Jane Machun Wong lo publicó cuando se ha visto la magnitud del problema.

A misconfiguration by WhatsApp enabled ~470k Group Invite links to be indexed by search engines

It should’ve been `Disallow`ed with robots.txt or with the `noindex` meta tag

thanks @JordanWildon for the tip https://t.co/CJxjJ5qyfh pic.twitter.com/FrW1I9Y8vs

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 21, 2020