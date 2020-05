Fortnite Party Royale, los conciertos virtuales de Aoki, deadmau5 y Dillon Francis

Epic Games está adaptando la oferta de Fortnite más allá del puro videojuego con una gran idea, el Fortnite Party Royale. Una serie de conciertos virtuales para sortear la ausencia de los mismos en el Mundo Real™. Hoy mismo a las 20 horas se retransmitirán conciertos de Steve Aoki, Dillon Francis o deadmau5 en la plaza de Fortnite.

Esta mega fiesta no es la primera de Epic Games. Hace ya unas semanas Fortnite probó el experimento con Travis Scott, en un concierto que fue todo un éxito dadas las circunstancias y limitaciones del undo virtual.

En esta ocasión los conciertos de son protagonizados Steve Aoki, Dillon Francis o deadmau5. Cada uno cuenta con un escenario personal en la plaza donde se celebra la fiesta magistral Fortnite. Hoy de 20 a 21 (hora española) se retransmitirán los conciertos.

Today is the day!

Come hangout in Party Royale for our Premiere live show with @DillonFrancis, @SteveAoki, and @deadmau5 tonight at 9 PM ET / 6 PM PT.

Login starting May 8 at 6 PM ET to Monday, May 11 at 10 AM ET to get your free music reactive Neon Wings Back Bling. pic.twitter.com/49yCeRpObB

— Fortnite (@FortniteGame) May 8, 2020