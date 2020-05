Así han troleado a Mark Zuckerberg en Facebook gracias a que no hace ‘fact check’

Dos medios satíricos han llamado pederasta y han dado por muerto a Mark Zuckerberg en Facebook. Se trata de dos titulares que han troleado y al mismo tiempo ponen a prueba los límites de la moderación de Facebook. Son reacciones tras una entrevista de Zuckerberg comentando que no no deberían revisar si los contenidos son ciertos o no.

The Shovel y The Chaser son dos medios satíricos australianos, al mas puro estilo El Mundo Today o The Onion.

Cuando Mark Zuckerberg detalló en una entrevista al medio conservador Fox News que, a diferencia de Twitter, no cree que Facebook deba decidir qué es verdad o no.

Esta entrevista llegó justo cuando Twitter empezó a poner avisos sobre los mensajes del presidente de Estados Unidos. En ellos se indica que publica información falsa o incorrecta.

Unas horas mas tarde Trump ha firmado una orden que limita la protección de las redes sociales sobre lo que pueden hacer en relación a la libertad de expresión.

Si la persona que dirige y tiene el total control de Facebook cree que su empresa no es quien para decir qué está bien o mal, o como mínimo informar cuando algo no es verdad, entonces estos medios satíricos están cubiertos.

«Mark Zuckerberg, muerto a los 36 años, dice que las redes sociales no deberían hacer una revisión de hechos en publicaciones«, así titula The Shovel su artículo publicado en Facebook.

«Las redes sociales no deberían hacer una revisión de hechos» dice el pederasta Mark Zuckerberg» es el titular en The Chaser en Facebook.

En ambos casos es evidente que el titular contiene información falsa, pero como según el CEO de Facebook no es su trabajo decir si está bien o mal, incluso informar si es cierto, se aprovechan de las palabras de Zuckerberg.

Facebook puede eliminar estas publicaciones porque en sus estándares para la comunidad se indica que se reservan el derecho en eliminar contenido que engañe a los usuarios. Pero estos medios son claramente satíricos, por lo que de hacerlo seguramente se meterán en un lio más grande del que están.

Mientras tanto Twitter acaba de añadir un mensaje a un Tweet de Donald Trump por glorificar la violencia, pero aun así lo mantienen porque puede ser de interés público.

Eso sí, a este Tweet ya no se puede responder o añadir a favoritos, pero sí hacer un Retweet con comentario o añadir a los Tweets guardados.

