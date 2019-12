Facebook compra la española PlayGiga para impulsar los videojuegos en streaming

Facebook ha hecho oficial la compra de la empresa española PlayGiga, una plataforma que permite jugar a videojuegos de PC desde el televisor del salón, ordenadores y móviles sin necesitar tener un PC o consola cerca, sólo una conexión a internet.

La empresa con sede en Madrid se une al gigante de las redes sociales, concretamente a su división de juegos Facebook Gaming, por lo que es de esperar que Facebook anuncie algún tipo de servicio de videojuegos en streaming en 2020.

Facebook se une así a una corta, pero importante lista de empresa que ofrecen videojuegos mediante streaming, como Google con Stadia, NVIDIA con GeForce Now, Sony con PlayStation Now y Microsoft con xCloud.

We’re thrilled to welcome @PlayGigaOficial to the Facebook Gaming team. We’ll decline further c☁️mment for now.

— ⛄️ Facebook Gaming 🎁 (@FacebookGaming) December 18, 2019