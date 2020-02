Europa vota a favor del cargador único para móviles

El Parlamento Europeo, es decir casi toda Europa (ahora sin UK) acaba de votar a favor de obligar a los fabricantes a usar un modelo de cargador único universal para los dispositivos electrónicos como los móviles.

Esto no significa que sea obligatorio que los fabricantes cambien de forma inmediata, sino que la propuesta sigue adelante para convertirse en ley. Será entonces, si finalmente sea aprueba, cuando vendrán los verdaderos cambios.

La idea, en un principio, es buena porque trata de reducir la ‘basura electrónica’ generada por millones de dispositivos que son renovados cada poro tiempo. Pero lo cierto es que tiene algunos puntos débiles.

El uso de un cargador universal único para móviles es una buena idea, pero puede ser una trampa si se implementa de forma errónea

En primer lugar los cargadores (y conectores) que están estandarizados no siempre funcionan correctamente entre marcas. Son varios los casos en los que lo móviles, pese a usar conector USB-C no carga adecuadamente si no es con su propio cargador.

En otros casos esta unificación podría limitar el desarrollo de los móviles de alta gama que pueden necesitar incorporar nuevas tecnológicas y que, de estar limitados por normativa, se verían obligados a usar cargadores antiguos.

Algo parecido puede ocurrir con los modelos más básicos, que puede ver como se incrementa su precio al tener que usar una tecnología de un coste superior para ser compatibles con el resto.

La propuesta en sí misma no es ni una locura, ni algo imposible. Bien implementado, puede ser una buena idea. Pero la futura ley debe ser lo bastante flexible para permitir que los cargadores universales no se conviertan en una dictadura y puedan contar con determinadas diferencias en función del tipo de dispositivo.

Sin embargo el mayor problema es que una organización con escasos conocimientos tecnológicos, y demasiados grupos de presión interesados, trate de imponer un estándar sin conocer bien sus ventajas e inconvenientes. Y peor aún si trata de ‘inventar’ un estándar propio.

Aunque pueda parecer que Apple y sus iPhone podría ser el principal perjudicado por ser los que usar su propio sistema Lightning, no hay que olvidar que ya han iniciado el cambio en su último iPad Pro que usa USB-C. Con esto queda evidenciado que Apple podría adaptarse a este cambio si quisiese.

+ info | Parlamento Europeo