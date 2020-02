El nuevo video clip de Lady Gaga se grabó totalmente con un iPhone

Lady Gaga tiene nuevo video clip «Stupid Love» y ha sido grabado completamente con un iPhone 11 Pro. Esto representa un nuevo hito en la producción de vídeo, ya que si hasta ahora se habían usado móviles para portadas de revistas o algunas secuencias de series, nunca habían asumido la complejidad de grabar un videoclip de este nivel.

No es el primer videoclip musical que se graba con un iPhone (u otros móviles). De hecho Selena Gomez grabó «Lose You to Love Me» también con un iPhone. Pero el nivel de producción del vídeo de Lady Gaga, con tanto movimiento y diversidad de planos, es otra cosa.

La mejora de las cámaras de la nueva generación de iPhone es más que evidente. Sus tres cámaras multi ángulo, la calibración conjunta y la homogeneidad de resultados abren las puertas a producciones tan creativas.

La evolución de la fotografía y vídeo computacional es sin duda una de las grandes ventajas del uso de móviles. Tampoco hay que olvidar la importancia de una buena y potente iluminación, hace que los sensores de los móviles trabajen en óptimas condiciones. Sin olvidar que la postproducción puede corregir los puntos débiles propios de usar un sensor y objetivo de pequeño tamaño.

Desde luego si se ve el vídeo en un televisor 4K se podrá percibir la diferencia frente a uno grabado con cámaras convencionales. Pero si se ve en la pantalla de un móvil -cosa mucho más probable- la diferencia será mucho más pequeña.

Recordemos que Lady Gaga fue una de las artistas que participaron en el exclusivo concierto conmemorativo en el Apple Park el año pasado.

+ info | 9to5mac