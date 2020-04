El mundo al revés: los Android baratos cuestan 1.000 € y un iPhone 500

En menos de un mes hemos visto como Xiaomi y OnePlus, dos referentes de Android baratos presentaban móviles de 1.000 euros, mientras que Apple, que no suele destacar por sus precios populares acaba de presentar un iPhone de menos de 500€.

Vale que la comparación no es justa del todo. Apple sigue teniendo en su catálogo el iPhone 11 Pro Max que cuesta más de 1.300 euros y Xiaomi tiene móviles de menos de 200 euros. Sin embargo la paradójica situación no es por ello menos cierta.

Apple ha dado un golpe de efecto presentado, justo ahora, el iPhone SE como propuesta para todos los públicos. Ojo, todos los públicos que puedan gastarse al menos 500 euros. Pero ahí está la opción.

El iPhone SE tiene como misión pescar nuevos usuarios en el mundo Android, donde habitualmente los precios de entrada son mucho mas baratos. Ahora Apple abre sus puertas bajando el precio de su modelo más asequible.

Tampoco hay que olvidar como potenciales compradores a los que ya tienen un iPhone muy viejo, pero los precios actuales les resultan prohibitivos. Renovarse no siempre es tan sencillo si estás atrapado en el ecosistema Apple.

Apple busca más usuarios con iPhone ‘baratos’ mientras que OnePlus y Xiaomi quieren el prestigio de los móviles de más de 1.000 euros

Finalmente no hay que olvidar la inminente crisis económica a la que se va a enfrentar el mundo y que va a reducir notablemente la compra de móviles. Si Apple ya tenia problemas para mantener sus niveles de ventas, el iPhone SE puede ser la clave para recuperar terreno.

Por su parte tanto Xiaomi como OnePlus llegan a la frontera de los 1.000 euros para demostrar que ya no son ‘flagship killers’. Ahora ya pertenecen a la élite y no van detrás de nadie. No parece muy probable que ni el OnePlus 8 Pro, ni el Xiaomi Mi 10 Pro vayan a vender millones de unidades como el iPhone. Pero para eso ya tienen la parte más baja de su catálogo con precio mucho más asequibles.