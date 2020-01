El diseño final de la PlayStation 5 filtrado… y también la pantalla de inicio

Cada día que pasa estamos más cerca de conocer el diseño final de la PlayStation 5 y el filtrado de esta imágenes suponen una adelanto bastante creíble. Todo el contenido proviene de un vídeo de YouTube que ha sido convenientemente eliminado al poco tiempo de su publicación. Pero ya es demasiado tarde.

La PlayStation de desarrollo tenía un diseño de herradura bastante llamativo, pero seguía se puede apreciar en estas capturas el posible diseño final de la PlayStation 5 es mucho más clásico. Casi podríamos decir que está claramente influenciado por el de la PlayStation 4.

La imágen no muestran apenas detalles, tan solo el aspecto exterior. Pedro es suficiente para hacerse una idea bastante aproximada de su aspecto. Por lo menos con la calidad habitual es este tipo de filtraciones.

El diseño final de la PlayStation 5 podría haber sido filtrado ‘accidentalmente’ en un vídeo que ha sido inmediatamente retirado de YouTube

Recordemos que no hace más de un mes Microsoft desvelaba el aspecto final de su futura consola Xbox Series X que contaba con un potente sistema de refrigeración.

Pero hay más, porque en otro vídeo se ha mostrado el aspecto de la pantalla de inicio y la interfaz de la PlayStation 5. Aquí no queda claro si se trata aún del diseño provisional o de la versión definitiva. De hecho una de las capturas muestra un código QR que lleva a una dirección que parece la descarga de una app -https://www.playstation.com/en-us/ps5-setup/66577986766178998g1-. Desafortunadamente no se puede ir más lejos porque no está activa todavía.

Actualización: Gracias a los comentarios de algunos lectores llegamos a este otro vídeo en el que parece que toda esta filtración ha sido un montaje. De ser cierto, sentimos habernos equivocado.

