El Apple iPad cumple 10 años, olvidándose de la era post-PC

El 27 de enero de 2010 Steve Jobs presentaba el Apple iPad como una gadget revolucionario que iba a sustituir a los ordenadores en el futuro cercano, pero 10 años después parece evidente que no lo ha logrado. Sin embargo esto no significa que sea un fracaso. El iPad ha vendido cientos de millones de unidades, pero no ha desplazado e los ordenadores como vaticinaba Jobs.

El Apple iPad es sin duda el más exitoso de los tablets del mercado, pero también el más caro. Su utilidad ha estado durante muchos años lejos de poder sustituir a un ordenador tanto por potencia, como por herramientas disponibles y sobre todo por las limitaciones impuestas por Apple.

Hace 10 años Steve Jobs presentaba un extraño y nuevo gadget llamado Apple iPad destinado a ser el adalid de la era post-PC

Una de las más evidentes fue que hasta hace pocos años no existía el puntero Apple Pencil, no tampoco la posibilidad de conectarle casi ningún periférico. Su enfoque orientado enfocado más al acceso que a la creación de contenidos ha sido un lastre. El nuevo sistema operativo iPad OS ha llegado para intentar solucionar esta situación, pero apenas lleva un año en el mercado.

Pero los méritos del iPad con innegables. Inventarse una nueva gama de productos de la nada no es fácil. Pero Apple lo ha logrado, eso sí solo en determinados segmentos de la población. Muchos usuarios con necesidades concretas y limitadas han realizado la conversión con éxito a la era post-PC. Y en muchos hogares también ha sustituido a los ordenadores para los miembros menos digitalizados.

Así presentábamos el iPad en clipset hace 10 años.

El iPad ha traído bastantes disgustos a Apple. Su ambigueada a medio camino de un móvil y de un ordenador no ha convencido a tantos profesionales como esperaban. Su gran durabilidad ha ralentizado peligrosamente la frecuencia de actualización, obligando a que las previsiones de Apple fuesen a la baja.

Aun con todo, sin duda ha supuesto un gran avance para la digitalización de numeroso colectivos, así como para ofrecer una alternativa sobresaliente a necesidades que no sabíamos que teníamos.

