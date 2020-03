Dyson usa su tecnología de aspiradores para fabricar respiradores contra el coronavirus

El estado de emergencia mundial para luchar contra el coronavirus no solo ha puesto a millones de personas en sus casas sin posibilidad de salir a no ser que sea estrictamente necesario, también ha provocado que algunas empresas viren su producción a aparatos médicos. Es el caso de Dyson y Mercedes Formula One, que están fabricando ventiladores para los afectados por el coronavirus.

Dyson, la famosa marca británica conocida sobre todo por sus aspiradoras y ventiladores (no tanto por coches), ha desarrollado en solo 10 días un nuevo ventilador para enfermos utilizando su tecnología de motores.

CoVent, como así lo han llamado, es un ventilador para enfermos con afecciones respiratorias como está provocando el coronavirus que es eficiente y fácil de fabricar. Según Del mismo Sir James Dyson serán capaces de 15.000 ventiladores rápidamente.

El respirador de Dyson podrá fabricarse en masa más rápido y puede utilizar baterías

Dyson donará 5.000 ventiladores internacionalmente, de los cuales 1.000 irán para el sistema de sanidad británico.

El respirador CoVent podrá montarse en el lateral de una camilla y han reducido el tamaño y peso de uno tradicional. Además puede funcionar con una batería para hospitales de campaña o para traslados.

Mercedes Formula One, la escudería de Fórmula 1 de Mercedes está trabajando con University College de Londres para aplicar sus conocimientos de ingeniería de coches para crear un sistema de ayuda a la respiración sin necesidad de un ventilador.

Aprovechan la experiencia de diseño y producción rápida que realizan en sus talleres para la creación de prototipos de respiradores para que sean certificados por los reguladores y después pasar a su producción en masa.

Estos movimientos vienen de la mano de una petición de un llamamiento del Gobierno Británico a las empresas de fabricación británicas para unirse y crear mejores respiradores ante la gran necesidad de estos aparatos.

+ Info | Fast Company, BBC